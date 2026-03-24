西武の渡辺勇太朗が開幕投手に指名された(C)産経新聞社西武は3月27日のロッテ戦（ZOZOマリン）に先発する今季の開幕投手を、プロ8年目右腕の渡辺勇太朗に託すことに決めた。これで12球団の開幕投手が出揃ったことになる。【画像】西武ユニで始球式！15歳アイドル末永澪璃さんが勝利の女神に今井達也がメジャーへ移籍したチームで、先発ローテの中心として期待される25歳の右腕は、昨季23試合に先発して、防御率2.69、7勝（9敗