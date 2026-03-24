日常生活や古くからの言い回しの中に隠れた言葉の「響き」に注目して、ちょっとした思考のトレーニングを楽しんでみませんか？今回は、ハラハラするような状況を指す言葉から、日本酒のたしなみ方、さらに怪しげな現象を表す単語を用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて考えてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□いっぱ