村上はオープン戦では1発も放ち、存在感を示した(C)Getty Imagesいよいよ、激闘の火ぶたが切って落とされる。現地時間3月26日に行われるヤンキースとジャイアンツの一戦で、メジャーリーグの2026年シーズンが開幕する。【動画】確信歩きも出た！村上宗隆の“メジャー1号”となる逆方向への一発をチェック計16人の日本人選手がプレーする今季のメジャーリーグにあって、ひときわ注目を集めているのが、2年総額3400万ドル（約52