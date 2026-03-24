有名人の愛読書、読んでみました。この記事の画像を見る読書好きは、誰かの愛読書に心惹かれる。紙の書籍や電子書籍に書かれている概要も購入の決め手になるが、SNSなどで誰かの愛読書紹介を目にすると、その一冊に寄せた想いに胸を打たれ、手に取りたくなる。『有名人の愛読書、読んでみました。』（ブルボン小林/中央公論新社）は、そんな出会いを何度も味わえる一冊だ。本作は、大反響を呼んだ『あの人が好きって言う