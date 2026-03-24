日本板硝子は24日、米投資ファンドや銀行団から3千億円規模の支援を受けて株式を非公開化すると発表した。過去の大型買収で財務が悪化していることに加え、本業のガラス事業も伸び悩んでいる。非公開化を通じて構造改革を進め、持続可能な成長を目指す。6月の定時株主総会で決議し、11月に上場廃止となる見通し。米投資ファンドのアポロ・グローバル・マネジメントへの第三者割当増資で約1650億円を調達。また銀行団から債務の