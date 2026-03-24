フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、『爆チュー問題コント祭り2026』が４月２日（木）０時より独占配信することが決定した。地上波（関東ローカル）では、４月２日（木）、４月９日（木）24時45分より新作コントの見どころを放送する。ネット上では花澤香菜が出演することに驚きの声が出ている。【コント写真】太田光と漫才する花澤香菜歌って踊る『爆チュー問題』場面カット『爆チュー問題』は、天才ねずみ“お