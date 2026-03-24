警察や消防によりますと24日午後4時半すぎ、神奈川県藤沢市の江の島で「江の島で友人が溺れた。海で浮いている」などと119番通報がありました。現場は、江の島にある「第1岩屋」といわれる洞窟の近くで、溺れているのは1人で、まだ救出できていないということです。溺れている人は意識がない状態という情報もありますが、詳しい容体などはわかっていません。現在、消防などが救出活動をおこなっています。