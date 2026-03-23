©今日マチ子／講談社この記事の画像を見る※作品の一部ネタバレを含みます※この話には、震災・津波に関する描写が含まれます。フラッシュバック、強いショックを受けられるなどのご心配がある方はご注意ください。※この作品はフィクションです今日マチ子さんが、東日本大震災から15年を経て描く『るすばん猫きなこ』。震災をテーマにしながらも、そこにあるのは怒りでも告発でもなく、どこか柔らかな「待つ」という時間で