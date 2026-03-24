朝鮮半島にはどのような歴史があるのか。作家のギデオン・デフォーさんは「7世紀に新羅の善徳女王は百済と高句麗を征服して史上初の朝鮮半島統一を成し遂げた。稀代の女帝を輩出した新羅には、異様な身分制度が存在した」という――。（第3回）※本稿は、ギデオン・デフォー『新版 世界滅亡国家史』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。善徳女王と推定される石像（写真＝Dalgial／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）■