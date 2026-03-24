火災保険や生命保険に加入していると、「保険料を確定申告で所得控除申請できる」と聞いたことのある人もいるかもしれません。 しかし、火災保険料は状況によっては控除の対象にならない可能性があります。 今回は、火災保険料が控除の対象にならない場合がある理由や、対象になった場合の控除額、ほかの節税につながる保険料控除などについてご紹介します。 経過措置を除いて火災保険単体では控除の対象にはな