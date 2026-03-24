山本昌の中日戦力分析＆セ・リーグ順位予想後編前編： 新設「ホームランウイング」で中日は変わるか⁉︎ 山本昌が「今年は殻を破る」と名指しした覚醒候補は？ を読む＞＞球界のレジェンド・山本昌（中日）の2026年セ・リーグ大展望。後編では気になる順位予想と、新たなスター候補について存分に語ってもらった。６年ぶりのAクラスを目指す中日・井上一樹監督photo by Sankei Visual【１位予想：阪神】──ま