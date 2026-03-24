親が老人ホームを利用している場合、子どもが施設サービス費を肩代わりしていることがあるかもしれません。 親の老人ホーム費用を支払っている場合、条件によっては医療費控除の対象になる可能性があります。 今回は、老人ホームの費用が医療費控除の対象になる条件や、子どもが費用を肩代わりしたときに医療費控除を申請できる条件などについてご紹介します。 老人ホームの費用