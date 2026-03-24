人の顔を覚えるコツは何か。顔研究の第一人者である山口真美氏は「顔を見分ける能力は千差万別で、人の顔を識別できない病気もある。人の顔を覚えたいなら、“ある情報”を組み合わせて記憶するとよい」という――。※本稿は、山口真美『美人はそれほど得しない？ ルッキズムの科学』（ハヤカワ新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／TommL※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／TommL■顔を見分ける能力は個人