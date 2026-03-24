山本昌の中日戦力分析＆セ・リーグ順位予想前編３月27日のプロ野球開幕に向けて、球界のレジェンド・山本昌（元中日）が2026年セ・リーグを大展望。前編では古巣・中日ドラゴンズの戦力を分析する。今まで数々の若い才能を見出してきた山本昌が期待する選手は誰か？バンテリンドームに新設された「ホームランウイング」についても、意外な角度から提言を送った。飛躍的な活躍が期待されるプロ２年目の金丸夢斗photo by San