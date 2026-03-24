健康に気を使っている人ほどハマりやすい落とし穴は何か。尿酸値は正常。それでも脂汗が止まらない激痛に襲われ、15mmの尿管結石を摘出した60代男性がいる。原因は「体にいい」と信じて毎日食べていた食材だった。医療・健康コミュニケーターの高橋誠さんが、自身の体験を振り返る――。（監修＝亀田総合病院泌尿器科 部長 志賀直樹医師）写真＝iStock.com／PIKSEL※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／PIKSEL■“尿管結石”