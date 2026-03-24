3月20日、BTSが約3年9カ月ぶりに“完全体”でリリースした5thフルアルバム『ARIRANG』。ファン待望の今作は、発売初日で約398万枚（ハントチャート集計）という、圧倒的な数字を積み上げた。【写真】「80、90歳になっても…」BTSが語るグループの未来過去の自己ベストを「初日」で粉砕BTSはこれまでも自身の記録を自身で塗り替える“自己超越”を繰り返してきたが、今作の爆発力は過去のどの作品とも一線を画す。2020年に発表され