ガールズグループHearts2Heartsが、初の北米ショーケースを成功裏に終えた。Hearts2Heartsは、3月19日（以下、現地時間）にニューヨークのブルックリン・パラマウント、22日にロサンゼルスのウィルターン・シアターで「2026 Hearts2Hearts Premiere Showcase 'HEARTS 2 HOUSE' in North America」を開催。全2公演ともソールドアウトを記録し、圧倒的なグローバル人気を証明した。【独自写真】Hearts2Hearts、ショーケースで見せた