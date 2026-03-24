旅行クリエイター兼タレントのクァクチューブ（本名：クァク・ジュンビン）が、父親になった。3月24日、所属事務所SM C&Cは公式コメントを通じて「所属アーティストのクァク・ジュンビンが3月、かけがえのない息子を迎えた」と発表した。【写真】BTS・JIN、クァクチューブの結婚式に出席！続けて「現在、母子ともに健康で、家族の祝福の中で安静にしている」と伝えた。所属事務所は「多くの祝福と関心を寄せてくださったすべて