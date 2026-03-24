ボーイズグループSHINHWA（神話）のメンバー、キム・ドンワンが暴露騒動の渦中にあるなか、予定されていた路上ライブを開催する。去る3月23日、キム・ドンワンは自身のSNSに「24日の路上ライブは予定通り開催する。思ったより多くの方々が来てくださる予定なので、音響監督と警護チームを雇った。家族連れの方もいらっしゃるので、より安全で快適な公演になるよう準備している」と明らかにした。【写真】キム・ドンワン「お金を払