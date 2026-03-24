2026年3月24日、ハーゲンダッツから「和のスイーツ アソート(いちご練乳・抹茶のタルト・あずきのミルクプリン)」が登場しました。「和×洋をコンセプトに、親しみのある和素材を洋スイーツに仕立て、味わいや構造の異なる3つのフレーバーを詰め合わた」ということで、実際にどんな味なのか確かめてみました。アソートボックス『和のスイーツ アソート(いちご練乳・抹茶のタルト・あずきのミルクプリン)』 | ニュースリリース | ハ