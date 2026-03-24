韓国出身タレントのカン・ハンナ（４４）が２４日、東京・目黒区の大圓寺で、２５日発売の短歌エッセー「カジョクのうた」のヒット祈願を行った。ＩＱ１４８の頭脳を誇り、実業家や大学教授としての顔も持つ知性派。夫の母が着ていたという青いシャクヤク柄の着物に「万葉集の和歌っぽい雰囲気。背筋が伸びる感覚」と笑顔を見せた。韓国語で「家族」を意味する「カジョク」をタイトルに入れた。「日本語と韓国語は発音が近い