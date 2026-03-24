韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「가당찮다（カダンチャンタ）」の意味は？「가당찮다（カダンチャンタ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、相手のネガティブな言動に対して使う言葉です。「가당찮다（カダンチャンタ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少し