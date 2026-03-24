前走ＵＡＥのアブダビゴールドＣ・リステッドを勝ったシュトラウス（牡５歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）は、香港で行われるチャンピオンズマイル・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝１６００メートル）の招待を受諾することが分かった。キャロットクラブが２４日、ホームページで発表した。同馬は前走の勝利で６０万米ドル（当時のレートで約９４０４万円）の賞金を獲得した。帰国後は放牧先の福島・ノーザンファー