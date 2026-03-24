アリババの上海研究開発センター。（資料写真、上海＝新華社記者／方竽）【新華社北京3月24日】中国電子商取引（EC）大手アリババグループがこのほど発表した2025年10〜12月期決算は、売上高が前年同期比2％増の2848億4千万元（1元＝約23円）、非米国会計基準（Non-GAAP）ベースの純利益が67％減の167億1千万元だった。営業活動によるキャッシュフローの純額は49％減の360億3千万元、フリーキャッシュフロー（純現金収支