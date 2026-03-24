『OKISHU（オキシュー）』誕生のきっかけとはトヨタ・コニック・プロは3月8日、家族や周囲の人々の移動を支える女性を応援する取り組みとして企画した女性向け安全運転教室、『家族のために安心を運ぶ私のハンドル』を開催。吉田由美さんと私・まるも亜希子が、交通安全応援ユニット『OKISHU（オキシュー）』として講演を担当した。【画像】女性向け安全運転教室『家族のために安心を運ぶ私のハンドル』全2枚そもそも、この