◇MLBオープン戦 ドジャース 7-7エンゼルス(日本時間24日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が試合後のインタビューで、この日先発し、制球に苦しんだ佐々木朗希投手について言及しました。今季オープン戦4試合目の登板となった佐々木投手は初回から先頭打者に死球を与え、さらに3連続四球、押し出しも絡み失点を重ね1度降板します。それでも2回からオープン戦特別ルールでマウンドに上がると、その後は4回