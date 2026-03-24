春の贈り物にぴったりな、とっておきのスイーツが登場♡バームクーヘン専門店「ねんりん家」から、抹茶好きにはたまらない『マウントバームお抹茶1山』が春限定で発売されます。人気の抹茶フレーバーが贅沢なホールタイプになり、見た目にも華やかな一品に。母の日ギフトや季節の手土産としても注目したい、新作バームクーヘンです♪ 濃厚抹茶を楽しむ贅沢バー