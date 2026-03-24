紛争地などで活動する国際ＮＧＯ「国境なき医師団」のジャビド・アブデルモネイム会長が読売新聞のインタビューに応じた。医師団はパレスチナ自治区ガザで医療活動を続けているが、アブデルモネイム氏は今月１日までに外国人スタッフを全員撤収させたことを明らかにした。また、米国とイスラエルの軍事作戦が続くイランでは、「首都テヘランにある医師団の診療所を閉鎖した」と述べた。インタビューの概要は以下の通り。（聞