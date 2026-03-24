鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられ、上昇するH3ロケット8号機＝2025年12月22日午前（共同通信社ヘリから）昨年起きたH3ロケット8号機の打ち上げ失敗を巡り、宇宙航空研究開発機構（JAXA）は24日、機体上部にある衛星台座の部材の接着不良が原因だった可能性が高いと文部科学省の調査・安全小委員会に報告した。既に製造した後続機用の台座にも同様の問題があり、対策を検討する。JAXA側は、飛行再開の時期について