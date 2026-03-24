九州電力川内原発の（左から）1号機、2号機＝2024年6月、鹿児島県薩摩川内市九州電力は24日、定期検査中の川内原発2号機（鹿児島県薩摩川内市、出力89万キロワット）の原子炉を28日に起動し、30日に発電を再開すると発表した。徐々に出力を上げ、4月28日に営業運転に復帰する予定だ。2号機は1月から定期検査に入り、核燃料や部品の一部を交換した。