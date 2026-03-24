岸田文雄元首相（68）が23日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演した。政界の都市伝説を語るYouTuberなどがいることについて、水を向けられた岸田氏は「総理公邸におばけが出るとか？」と例を挙げ、「結局おばけには会わなかった」と明かした。「鈍いほうですか？」と出演者から問われると「鈍くないと総理大臣はできない」と即答。「おばけもそうだし。3年間、あれだけ叩かれても正気でいなきゃい