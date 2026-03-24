「ボートレースクラシック・ＳＧ」（２４日、蒲郡）レース前にセンターコートで行われたオープニングセレモニーの冒頭にサイバージャパンダンサーズ（ＣＹＢＥＲＪＡＰＡＮＤＡＮＣＥＲＳ）が登場。オープニングショーケースとしてダンスを披露した。サイバージャパンダンサーズから選抜された６人（ＫＡＺＵＥＷＡＴＡＮＡＢＥ、ＨＡＲＵＫＡ、ＭＩＹＡＢＩ、ＨＡＲＡＣＨＡＮ、ＥＮＡ、ＡＯＩ）が来場し、２分ほどダン