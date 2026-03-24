本記事では、予算200万円で購入できる新車一覧やおすすめの中古車をご紹介しています。国産車以外に外車も紹介していますので、参考にしてください。【写真】主な軽自動車の新車時価格一覧※本記事の車両情報は、2026年1月26日時点のものです。実際の車両価格などは、今後モデルチェンジ等で変わる可能性があります。予算200万円で買える車種は？予算200万円で買える車の選択肢は、新車と中古車で大きく異なります。ここでは、新車