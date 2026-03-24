春場所、新入幕で10勝を挙げた藤青雲に、相撲好きで知られる「にしたんクリニック」などを手がける西村社長から特注の化粧まわしが贈られることが分かった。【写真】春場所千秋楽、獅司（奥）を送り出しで破り、10勝目を挙げた藤青雲（左）と5月場所ににしたん社長から贈られる特注化粧まわしのデザイン同社長は24日、TikTokに「にしたん社長新入幕・藤青雲関が大阪場所で敢闘賞を受賞今後の活躍も願っています！」と投稿。そ