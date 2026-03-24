薄着の季節を前に対応しておきたい肌トラブルといえば…【図】「ポツポツが出来たことがある箇所」として多いのはもちろん…気象庁の3か月予報（※１）によると、3月・4月は全国的に気温が高く、例年よりも半袖やノースリーブなど夏服の時期が早まることが予想されます。こうした薄着の季節を前に、顔や体にできる“ポツポツ”としたお肌のトラブルに悩む方が増えるのではないでしょうか？そこで、漢方薬を中心とした一般用医薬品