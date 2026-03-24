3月24日夜10時に最終回を迎える火曜ドラマ『未来のムスコ』。TBSはオールアップを迎えた主演の志田未来さんらキャストのコメントを発表しました。【写真】正体が明らかになった「まーくん」『未来のムスコ』は、『マルモのおきて』（フジテレビ）の脚本などで知られる阿相クミコさんと、黒麦はぢめさんによる人気コミック『未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』が原作のドラマ。夢も仕事も崖っぷちのアラサー