“ちょうどいいサイズ”のMPVトヨタのインドネシア法人は、2026年2月5日から15日にかけて開催されたインドネシア国際モーターショー（IIMS）で、新型の多目的車（MPV、日本のミニバンに相当）「ヴェロズ ハイブリッドEV」を発表しました。これは、インドネシア市場における電動化戦略を推進するため投入される、新たなハイブリッド車（HEV）となります。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「ちいさなSUV“ミニバン”」で