瀬戸内地方は高気圧に覆われて、おおむね晴れています。24日夜は気圧の谷や湿った空気の影響で、曇りになるでしょう。 25日も雲が広がり、昼前から雨が降る見込みです。午後は全域で雨雲がかかるでしょう。朝の最低気温は岡山で8度、津山で5度、高松で9度の予想です。24日朝よりも大幅に気温の高いところがあります。日中の最高気温は岡山で16度、津山と高松で15度でしょう。24日よりも2度程度気温が低くなります。木曜日以降は曇