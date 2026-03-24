3年5ヶ月ぶりに復帰を果たしたBTSが、カムバックライブのタイトルにも、最新アルバムのタイトルにも「アリラン」という言葉を選んだ。誰もが一度は耳にしたことのあるあのメロディーに、彼らはどんな思いを込めたのだろうか。韓国の民謡「アリラン」が持つ意味を紐解く。 【写真】2019年、グラミー賞でのBTSメンバー メンバーがアリランに込めた意味 韓国の7人組ボーイズグループ、BTSのメ