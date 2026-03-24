日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は24日、定時社員総会を開いた。その後には記者会見を行い、ここで樋口久子顧問の定年に伴う退任セレモニーも実施された。【連続写真解説】“レジェンド”樋口久子の全盛期のスイングを分析現在80歳の樋口は、1967年にプロテストに合格した協会の1期生。翌68年の「日本女子プロ選手権」で優勝すると、草創期の日本女子ゴルフ界で圧倒的な強さを発揮し、ツアー通算69勝を積み上げた。また世界でも“