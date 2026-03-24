東京市場まとめ 1.概況 日経平均は前日比865円高の52,380円で上昇して寄付きました。トランプ大統領がイランの発電所への軍事攻撃を5日間延期すると表明し、イラン情勢をめぐる過度な懸念が後退したことで、一時は1,000円超高となりました。しかし、その後は原油先物価格が再び上昇したことで上げ幅を縮小。前日比394円高の51,910円で午前の取引を終えました。後場も買い戻しは入りつつも、上値の重い展開となりました。中東情勢