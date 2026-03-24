元プロ野球選手で野球解説者の上原浩治（50）が24日、自身のSNSを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝戦で遭遇したお笑い芸人らとの豪華な集合ショットを公開し、そこに映り込んだまさかの“ゲスト”に注目が集まっている。【写真】「あ、ウエハラJr.!!」上原浩治＆豪華芸人らとの4ショットに映り込んだ“まさかの人物”上原はXで「決勝戦に来てました!!気づいて声をかけてくれましたありがとうございま