柔道女子57キロ級パリ五輪金メダルの出口クリスタ（30＝日本生命）と女子52キロ級の出口ケリー（27＝日本生命）姉妹が24日、現役引退を同時に発表し、都内で会見を行った。出口クリスタは「目標としていた五輪金メダルを達成して、現役としての柔道人生に満足できたからここが引き際なのかなと思いました」と引退の理由を説明。金メダルを獲得した2024年パリ五輪後には「もしかしたらまだ柔道したいと思っている自分がいるかも
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