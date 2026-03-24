八戸学院光星５―４滋賀学園（２回戦＝２４日）八戸学院光星（青森）は六回、菅沼の犠飛で追いつき、八回には菅沼の適時打で勝ち越して接戦を制した。菅沼は３打点の活躍。滋賀学園（滋賀）は六回に逆転する粘りを見せたが、終盤はあと一本が出なかった。