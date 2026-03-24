ターミナルを巡回する移民税関捜査局（ICE）の職員＝23日、米ニューヨークのラガーディア空港/Michael M. Santiago/Getty Images（CNN）米国各地の複数の空港では23日も長い列と混乱した人だかりが続いた。国土安全保障省の予算が2月に失効して以降、給与を受け取れていない運輸保安庁（TSA）職員の欠勤が増えているためだ。国土安全保障省は、こうした人手不足を補うため、影響が大きい14の空港に移民税関捜査局（ICE）の職員を投