日本時間20日未明にホワイトハウスで日米首脳会談が行われ、高市早苗首相（65）はアメリカのトランプ大統領（79）とともに、緊迫するイラン情勢への対応などについて意見を交わした。ホルムズ海峡への自衛隊派遣といった難しい要求を突きつけられる可能性があり、当初は“非常に厳しい訪米になる”と予想されていた日米会談。高市首相は挨拶の冒頭で「世界中に平和と繁栄をもたらせるのは、ドナルドだけだと思っています」と発言す