【モデルプレス＝2026/03/24】TBSでは、3月30日よる7時から「CDTVライブ！ライブ！」を4時間スペシャルで放送。このたび、出演アーティスト第2弾と楽曲が発表された。【写真】爆裂バズリ中27歳アイドル「雰囲気変わる」ファン歓喜のパーマ風ヘア◆3月30日放送「CDTV」出演アーティスト＆楽曲発表第1弾の出演アーティストとして、aoen、生田斗真、＝LOVE、EXILE、CANDY TUNE、King Gnu、原因は自分にある。、Juice＝Juice、JUJU、SW