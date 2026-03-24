【モデルプレス＝2026/03/24】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華が、3月24日までに自身のInstagramを更新。タイトニットを取り入れたコーディネートを公開した。【写真】グラビア話題の44歳元NHKキャスター「ギャップすごい」ド迫力ボディ際立つタイトニット＆ショーパン姿◆竹中知華アナ、美ボディライン際立つタイトニット×ショーパン姿披露竹中アナは「おはよう」「今日は華華天国担当日」とラジオ沖縄「