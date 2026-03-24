【モデルプレス＝2026/03/24】お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右が3月23日、自身のInstagramを更新。息子との2ショットを公開した。【写真】57歳松竹芸人「イケメン親子」成長した息子との2ショット◆岡田圭右、息子との映画館ショット公開岡田は「息子と約束していた『ズートピア2』やっと約束を果たせました」とコメント。笑顔でピースをする息子と映画のチケットを持った自身の映画館での2ショットを公開した。◆岡田圭右の