春のセンバツ高校野球2回戦。中京大中京が延長タイブレークの接戦を制し、ベスト8進出です。 東京の帝京と対戦した中京大中京。 中京大中京は3回、1アウト満塁のチャンスで4番・キャプテンの荻田翔惺選手。 レフトへのタイムリーで先制点を奪います。 2対0として迎えた5回、1塁にランナーを置いて再び荻田選手。 レフトスタンドに飛び込む2ランホームラン！ 頼れるキャプテンの1打で、4対